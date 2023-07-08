محافظ الإسكندرية يعلق على أبحاث غرق شواطئ المحافظة

كشف اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل جديدة حول غرق شواطئ المدينة، قائلًا: "إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع، والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، زيادة منسوب سطح البحار والمحيطات وخاصة البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أدى إلى نحر العديد من الشواطئ، زيادة الانبعاثات الكربونية الموجودة على مستوى العالم أجمع"

وأضاف الشريف خلال لقاءه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية صدى البلد، أن كل هذه التغيرات المناخية تؤدي إلى ذوبان الجليد الذي بدوره ينزل في البحار، ويؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار.

وأوضح أن الأبحاث العالمية في تحديد منسوب ارتفاع البحار، لافتاً إلى أن المؤكد هو أن هناك نحرًا في شواطئنا، وهناك بعض الأبحاث التي أشارت إلى أن الإسكندرية معرضة للغرق، كما أن رئيس الوزراء البريطاني السابق أشار إلى أن مدينة الإسكندرية هي خامس مدينة على مستوى العالم معرضة للغرق، وهناك أبحاث أخرى تقول بأن الإسكندرية ليست معرضة للغرق بهذا الشكل، نعم هناك زيادة في الأمطار، وارتفاع في منسوب سطح البحار، لكنها ليست معرضة للغرق.