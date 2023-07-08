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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على المواقع والمتاحف الأثرية التى لا تقبل سوى بالدفع الإلكترونى

الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني

بدأت وزارة السياحة والآثار في تطبيق نظام الدفع الإلكترونى عند الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف و قامت بإلغاء التعامل بالسداد النقدي -الكاش - لزياراتهم.

 

وقد تم التطبيق بنظام الدفع الإلكتروني بكل من المواقع الأثرية منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بميدان التحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومعبد الأقصر، ومعبد الكرنك، بالإضافة إلى معبد حتشبسوت، والدخول إلى منطقة وادى الملوك، بالإضافة إلى الدخول إلى منطقة وادي الملكات  بمحافظة الأقصر، وقد تم بناء مقابر وادي الملكات لدفن الملكات والأميرات والأمراء من الأسرة الحاكمة الفرعونية في حضارة مصر القديمة.

 

كما تم تطبيق بنظام الدفع الإلكتروني للدخول إلى طريق الكباش ومتحف الأقصر، بالإضافة إلى متحف التحنيط بالاقصر الذى  يوفر  تعريفًا شاملًا بالعملية بأكملها من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به، مع عرض العديد من الأدوات المستخدمة، كما يعرض المتحف مجموعة من الأواني الكانوبية، ومومياوات محنطة، وتوابيت مزينة بشكل متقن، وتمائم، وتماثيل المعبودات.

 

كما تم تطبيق النظام الإلكترونى بمعبد كوم أمبو بأسوان، والمعبد له تصميم فريد ولأنه مخصص لمعبودين، فإن له ممران محوريان متوازيان يمران عبر قاعاته ذات الأعمدة، وينتهيان بمقصورتين، المحور الجنوبي (على اليمين) هو لسوبك، والمحور الشمالي (على اليسار) لحور ور.

 

بالإضافة إلى كل من المواقع الأثرية بأسوان كالمسلة الناقصة، ومعبد ادفو ومعبد فيلة، ومتحف النوبة .

 

وسيتم تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، ضمن إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.

وزارة السياحة والآثار الدفع الالكتروني السداد النقدى المواقع الأثرية المتاحف

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