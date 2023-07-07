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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد معروف حكمًا لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري

محمد معروف
محمد معروف

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الإدارة التحكيمية لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى الحكم الدولي محمد معروف.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في السابعة مساء غدًا السبت على ملعب برج العرب، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 21 ببطولة الدوري.

ويدير المباراة تحكيميًا محمد معروف ويعاونه كلاً من سمير جمال وعماد العقاد وصبري إبراهيم، بينما سيكون عبد العزيز السيد حكمًا للفيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة ويحتاج إلى 5 نقاط فقط للتتويج رسميًا بلقب الدوري.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

الحكم الدولي محمد معروف الاهلى الاتحاد السكندرى الدورى المصرى

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