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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عن رعايتها لمشروع «الأساتذة».. مدحت صالح يوجه رسالة شكر لـ«الشركة المتحدة»

مدحت صالح
مدحت صالح

حرص النجم مدحت صالح، على توجيه التحية والشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على اهتمامها ورعايتها لمشروع حفل «الأساتذة» والذي تقام اليوم الجمعة، أولى حفلاته على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وبمشاركة الأوركسترا الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو الكبير عمرو سليم، وقيادة المايسترو والموزع الموسيقى هشام مصطفى.

وقال “صالح” في كلمته خلال الحفل:«النهارده يوم كله حب وشكر وعرفان لأساتذتنا الراحلين  والموجودين، وأتمنى أن كل زمايلي يبدأوا المشوار، وأشكر كل الناس التي دعمتني وهم  وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور خالد داغر، وطبعا انتوا ربنا ما يحرمنيش منكم».

وافتتح صالح وصلته الغنائية بمصاحبه المايسترو هشام مصطفى، الموسيقار الشهير وعازف البيانو عمرو سليم، بأغنية “قولوه الحقيقة”، الحان كمال الطويل، وتابعها بأغنية ياجميل ياللي هنا للمطرب والملحن محمد فوزى ، ثم "سلامات" للمطرب الكبير محرم فؤاد.

ويحضر الحفل نخبة كبيرة من الوزراء والاعلاميين، منهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الناقد طارق الشناوي.

وتعرض قناة الحياة، بثا مباشرا للحفل الذى يقام الحفل بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان مدحت صالح، ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة مع حفظ اللحن الاصلي للمعزوفات أي  دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات، وقدمت افتتاحية الحفل على الـ"ريد كاربيت" كل من الإعلامية شيرين سيف النصر، و الإعلامية أميرة العادلي.

الأوبرا المصرية التراث الموسيقي المصري الشركة المتحدة الفنان مدحت صالح المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية دكتورة نيفين الكيلاني مهندس حسام صالح

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