‎ بدء فعاليات حفل ختام المؤتمر الدولي العاشر لـ"طب طنطا"

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل اختتام المؤتمر الدولي الـ ١٠ و٢٨ محليا لكلية الطب جامعة طنطا، والذى تم تنظيمه تحت عنوان الاتجاهات الجديدة فى الطب التداخلى ''New Trends on Interventional procedures in Medicine،

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وبحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور ممدوح المصري مستشار الاتصال السياسي بالجامعة والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام الصاوي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية ومقرر المؤتمر ولفيف من القيادات الجامعية والاكاديمية ومديري المستشفيات الجامعية ولفيف من أعضاء المجالس النيابية وأعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية وعدد من ممثلي النقابات ومنظمات المجتمع المدني.

‎خلال كلمته رحب الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بالحضور، موضحًا أن كلية الطب بالجامعة تمتلك أكثر من نصف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتمثل حجر الزاوية فى تقديم خدمات الرعاية الطبية بمحافظة الغربية، موجها الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ما يبذله من جهد وعطاء لتحسين جودة الحياة وتقديم حياة كريمة للمواطنين، مؤكداً أن جامعة طنطا تمتلك مستشفيات جامعية تسعى دائما لتعظيم طاقاتها المادية والبشرية لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات رعاية طبية وصحية متميزة، اضافةً الى القيام بالدور التعليمي والتدريبي والتأهيل المهني على أعلى مستوى.

كما أكد أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إنشاء مستشفى ٩٠٠٩٠٠ بمدينة المحلة الكبرى ومستشفى الطوارئ الجديد فى أسرع وقت، مثمناً ثقة القيادة السياسية بتكليف جامعة طنطا باعادة افتتاح وتشغيل مستشفى سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧ بمدينة طنطا وهو ماتم تنفيذه وتم اعادة التشغيل في مايو الماضي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ الغربية.

ونقل الدكتور أحمد عطا خلال كلمته تحيات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، موضحاً أن علاقته بكلية الطب والمستشفيات الجامعية بطنطا تمتد على مدار سنوات طويلة على المستويات الأكاديمية والتنفيذية باختلاف المواقع التى شغلها على مدار تاريخه المهني.

‎من جانبه أعرب الدكتور أشرف حاتم عن سعادته بحضور مؤتمر كلية الطب تلبية لدعوة رئيس الجامعة وعميد الكلية، مثمنًا الدور العظيم الذى تلعبه المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا لخدمة سكان اقليم الدلتا، مشيرا إلى أن جامعة طنطا تمتلك مستشفى الصدر الجامعي الاولى على مستوى المستشفيات الجامعية المصرية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، على أهمية المؤتمر هذا العام بعنوان الاتجاهات الحديثة فى الطب التداخلي لأهمية التخصصات البينية بين الأقسام المختلفة، مشيرا إلى أن المؤتمر العلمى شمل العديد من وورش العمل الخاصة بكل قسم على حدة مع عقد جلسات مجمعة بين الأقسام مع وجود بث مباشر لورش عمل بمشاركة أطباء مصريين من مختلف الجامعات المصرية.

07531b1a-cab0-47e4-a3dc-be1e1428335e

1cef9442-5feb-4fe0-bf1f-4f84f1eb2717