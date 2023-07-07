أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر في الدوري

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر إقامتها غدا السبت.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر غدا السبت، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والانقضاض على المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يريد فيوتشر الانتصار أو التعادل على أقل تقدير للحفاظ على مكانه.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 32 مباراة بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 مباراة.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمد عبدالغني- محمود شبانة- مصطفى الزناري- أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- محمد حسام "بيسو"- عمرو السيسي- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم "ايشو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- ناصر منسي- على ياسر- محمد صلاح