رئيس البارالمبية يشيد بتأهل فرق الزوجي للبوتشا لبارالمبياد باريس

أشاد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية بمستوى لاعبى المنتخب المصرى للبوتشا بعد الأداء الذى ظهر عليه جميع اللاعبين فى مختلف المسابقات فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأكد أن منتخب الزوجى للبوتشا هو أول من يتأهل فى الالعاب البارالمبية المصرية إلى دورة باريس 2024

بعد أن نجح الثنائي هناء علام ومحمود بدوي في الحصول على الميدالية الذهبية بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لدورة الألعاب البارالمبية. كما تعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشا في فرق الزوجي.

وكان المنتخب المصري قد حقق 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في منافسات الفردي.

و تختتم البطولة، التي انطلقت 2 يوليو الماضي اليوم الجمعة.

وأقيمت هذه البطولة المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد الدولي للبوتشا.

وتأهل منتخب مصر للزوجي إلي اولمبياد باريس 2024 للبوتشا، بعد تحقيق الفوز على المنتخب التونسي.

ونجح الثنائي هناء علام ومحمود بدوي في الحصول على الميدالية الذهبية والتأهل لاولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشا في فرق الزوجي.