قناة الناس| أيمن الحجار يوضح ما أمرنا به النبي لكي لا نقع في فخ الأخطاء (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن كل إنسان معرّض للوقوع في الخطأ لأننا بشر، لافتًا إلى أن الرسول الكريم بيّن لأمته أن الإنسان الذي لا يصر على الخطأ هو الذي يغفر الله له هذه الذنوب.

وأضاف "الحجار"، الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال “كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”، فكل إنسان معرّض للوقوع في الخطأ لأن الإنسان ضعيف، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من التحديات أما الإنسان سواء حب الدينا ولشهواتها أو غير ذلك من الأمور التي تؤثر على الإنسان فيقع في خطأ من الأخطاء أو ذنب من الذنوب.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.