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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو المحافظين لـ"القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية ترحب بالمهاجرين الشرعيين

ميرفت خليل
ميرفت خليل

قالت ميرفت خليل، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن جميع دول العالم تحارب الهجرة غير الشرعية.

وأضافت “خليل” خلال مداخلة عبر “سكايب” ببرنامج 10 داونينج ستريت، الذي تقدمه الإعلامية جومانه هاشم، أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني دائمًا ما تكون تصريحات إيجابية، لافتة إلى أنه بالنسبة لقضية الهجرة الغير الشرعية، فإنها لا تستطيع أن تعرف ما يدور في المطبخ السياسي، لكن عندما يتم النظر لملف الهجرة، نجد أن دول العالم تحرص على محاربة الهجرة الغير شرعية. 

وأكدت عضو حزب المحافظين البريطاني، أن الحكومة البريطانية ترحب بالمهاجرين الشرعيين، معقبة: "أعرف عدد كثير من الأطباء المصريين، الذين قدموا إلى المملكة المتحدة البريطانية ويعملون بجميع الوظائف بجميع المستشفيات، حيث يوجد في أي مستشفى حكومي عام أكثر من 10 إلى 15 طبيب مصري". 

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