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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: عدم الحفاظ على أمن البلد وتقدمه خيانة لروح أحمد منسى والشهداء

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشهيد أحمد منسي تحول إلى أيقونة ورمز للشهداء الذين ارتقوا للسماء، وكذلك كل أبطال كمين البرث الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن حتى نبقى نحن آمنين.

وتحدث الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، عن حجم البطولة والتصدي للتكفيريين والدواعش، في كمين البرث، حيث اسُتهدف من قِبل 250 عنصرًا تكفيريًا في مواجهة 40 بطلًا من قوات الكتيبة 103.

وأضاف: "رغم كثرة عدد التكفيريين، لم يستطع أحد من منهم يأخذ جثمان شهيد من الشهداء، كنا نواجه ونقاتل، وكانوا كثيرين، لكن لا نفرط في شهدائنا، ولا المصابين".

وشدد الباز على أنه لا يجب أن ننسى الشهداء في ظل الأزمات، وننسى الثمن الذي دُفع من أجل الاستقرار، موضحًا أن الخيانة التي نرتكبها في حق الشهداء ألا نحافظ على الشىء الذي دفعوا أرواحهم ثمنًا له، وهو أن يكون البلد آمنًا ومستقرًا ويتقدم للأمام، وأن تكمل الأجيال الجديدة بناء البلد.

وأردف: "لو لم نحافظ على استقرار البلد وتقدمه، وواجهنا من يريدون إدخال البلد في فوضى، نبقى بنخون الشهداء، لما يسألونا عملتوا إيه في البلد التي متنا من أجل استقرارها ومن أجل أن يكون آمنًا ومتقدمًا، لأن أي شيء نحققه اليوم الفضل فيه يعود للشهداء".

الباز أحمد منسي الشهداء أرواح الشهداء

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