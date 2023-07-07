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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زوران يختار 21 لاعبًا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت، والمؤجلة من الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة زعيم الثغر، استبعاد أحمد عادل ميسي وإبراهيم حسن لأسباب فنية، بينما سيغيب محمود علاء وكريستوفر مابولولو للإصابة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو الآتي:

المهدي سليمان - صبحي سليمان - خالد صبحي - مصطفى إبراهيم - محمد صالح - أحمد بهاء - محمود عبدالعزيز - عمار حمدي - خالد الغندور - مورو ساليفو - ناصر ناصر - محمد محمود - عموري - إسلام عبدالنعيم - فوزي الحناوي - أحمد عيد - محمد فارس - عبدالغني محمد - أحمد حامدين - أوستين أموتو. 

زوران مانولوفيتش الاتحاد السكندرى الاهلى أحمد عادل ميسي الدورى المصرى

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