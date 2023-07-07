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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف أبرز مزايا هجين الأرز الجديدة وكيفية التعامل معها

محصول الأرز
محصول الأرز

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن أهم مزايا هجين الأرز الجديدة وكيفية التعامل معها.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن هجن الأرز واحدة من الخيارات المتاحة للمزارعين، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة على صعيد حجم الحصاد المتوقع، وبرغم مميزاتها المغرية، إلا أن مسألة التوسع في الاعتماد عليها ما زالت تواجه بعض التحديات.

وأشار التقرير إلى هجن الأرز ومميزاتها، مؤكدًا أنها سجلت لأول مرة عام 2005، لتكون هي ثمرة ونتاج جهد العديد من الأساتذة، وفي مقدمتهم الراحل "علي العرابي"، الذي يعد أحد أفضل أساتذة التربية.

وأوضح التقرير أن "هجين مصر 1" يعد أحد أفضل الهجن التي تم التوصل إليها، نظرًا لمميزاتها المتعددة فيما يخص ارتفاع درجة مقاومتها للملوحة والعطش، ما يفرض ضرورة التوسع فيها، نظرًا لتماشيها مع خطط الدولة، التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة المياه.

ونسب التقرير تراجع معدلات الإقبال على هجن الأرز، ومنها هجين "مصر 1"، إلى اعتياد المزارعين على مواصفات شكلية بعينها، ما يدفعهم نحو استخدام البدائل التقليدية المتعارف عليه.

وتطرق التقرير إلى أفضل السلالات التي يمكن الاعتماد عليها، في الأراضي ذات الملوحة المرتفعة، أو تلك التي تروى بالمياه المخلوطة، مشيرًا لوجود 4 خيارات أمام المزارعين.

وحول أفضل 4 سلالات لارتفاع الملوحة والمياه المخلوطة، حيث أشار التقرير إلى أن في مقدمة تلك الخيارات "جيزة 178"، "جيزة 179"، "سخا سوبر 300"، بالإضافة إلى الأرز الهجين، مثل "مصر 1"، موكدًا أنها أفضل البدائل المتاحة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

-الزراعة تكشف مزايا هجين الأرز الجديدة وكيفية التعامل

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