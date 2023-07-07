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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في ذكرى ملحمة البرث..

"المصريين الأحرار": تحية إجلال وفخر للشهداء ورجال مصر الأشداء

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

وجه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، تحية إجلال وفخر واعتزاز بكل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لبلادنا العزيزة فى الذكرى السادسة على ملحمة البرث.

وقال الدكتور عصام خليل، في بيان صحفى: "إن مصر الأبية لا تنسى تضحيات رجالها كما أنها صامدة عصية على أعدائها والمتآمرين، ذاكرة الشعب وقلوبنا تتذكر بفخر ملحمة البطولة ونبراس العزة والشرف فى واقعة البرث ومواجهة جنودنا البواسل بقيادة الشهيد أحمد المنسى للهجمات الإرهابية الخسيسة حتى الرمق الأخير".

وأضاف أن أبناء مصر الشهداء قدموا نموذجاً فريداً ورائد فى تحقيق عقيدة الأبطال النصر أو الشهادة، وواصلوا الرد والقتال حتى آخر اللحظات، ليكتب التاريخ مجددا مصر صانعة الأمجاد ورجالها أشداء وصخرة عصية أمام الأعداء.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى _ مرشح الحزب في فترة رئاسية جديدة _ تخطو بثبات للبناء والتنمية والرخاء مع تحقيق الاستقرار الكامل والقصاص لدماء الشهداء واجتثاث الإرهاب من أرضنا الطاهرة.

وأشار إلى أن أرض الفيروز درة المصريين المروية بدماء الشهداء ومازال يدافع عنها الرجال ستظل مصرية لن يسمح لأحد المساس بتلك الأرض النقية العطرة.

حزب المصريين الأحرار الذكرى السادسة مصر الأبية الشهيد أحمد المنسي مصر صانعة الأمجاد

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