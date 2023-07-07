الصحة الفلسطينية: سقوط شهيد برصاص الاحتلال شمال رام الله

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن سقوط شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن أن الشاب أصيب بجروح حرجة جدًا في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري، قبل أن يعلن عن استشهاده، فيما أكد عضو مجلس قروي أم صفا، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، وأصابوه في منطقة البطن، خلال تواجده في المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم "الراس".

وشهدت أم صفا منذ ساعات الظهيرة تواجدًا مكثفًا لقوات الاحتلال، بالتزامن مع صلاة الجمعة التي أداها أهالي القرية في ساحة المجلس القروي، تمهيدًا للانطلاق في مسيرة احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة.