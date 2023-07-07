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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية بنقابة الصحفيين بالإسكندرية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بنقابة الصحفيين بالإسكندرية ضمن مبادرة 100

نظمت نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة الجمرك الطبية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بحضور رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وهاني العوضي، سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية، والدكتورة إسراء زيدان، مدير عام الجمرك الطبية، وذلك ضمن مبادرة "100 يوم صحة".

وتضمنت القافلة الكشف عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتطعيم بلقاحيّ كورونا "جونسون وسينوفالك".

وتشمل المبادرة تكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال تفعيل مبادرات الصحة العامة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص المقبلين على الزواج، وكذلك مبادرة العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلًا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويتم تنفيذ المبادرة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة، و25 فرقة متحركة، و8 عيادات متنقلة.

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