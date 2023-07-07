المصريون يحيون ذكرى ملحمة البرث: تعظيم سلام للأبطال

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، الذكرى السادسة لملحمة البرث، التي استشهد فيها العقيد أركان حرب أحمد منسي، وعدد من رجال الكتيبة "١٠٣ صاعقة"، ليسطّروا بدمائهم بطولة لا تُنسى ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

كتبت نسمة فتحي سراج: "في ذكرى ملحمة البرث 7/ 7/ 2017، في ذكرى استشهاد منسى ورجاله بعد مهمة قتالية أشبه بالمعجزة كعادة بطولات جيش مصر على مر الزمان، في ذكرى رحيل رجال الوطن الذين قاتلوا واستماتوا حتى اللحظة الأخيرة حتى لا تُرفع الأعلام السوداء على أرض مصر، عظموا شهداءكم وادعوا لهم بالرحمة، ولكل مصابينا بالشفاء ولكل مرابط على أرض وطنه بالثبات والنصر، عظمتم شأننا شهداء الوطن.. على العهد دومًا".

وكتب محمود الرشيدي: "ذكرى استشهاد البطل العظيم العقيد أحمد المنسي ورجاله الشرفاء شهداء الوطن الأبرار في معركة كمين البرث، الذي قدم فيه أبناؤنا خير أجناد الأرض، ملحمة البطولة والتضحية والفداء من أجل أمن وأمان مصرنا الحبيبة، رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته اللهم آمين، ذكرى شهداء الوطن الأبرار.. ملحمة أسطورية تدرس لأبنائنا الكرام لتكون قدوة لهم في حب الوطن والتضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على أمنه واستقراره".

وكتب عمرو صبري: "زي النهاردة من ٦ سنين يوم 7/ 7/ 2017 وكان برضو يوم جمعة كانت ملحمة من أعظم ملاحم الجيش المصري في العصر الحالي، وهي ملحمة البرث اللي تصدى فيها رجال الجيش المصري الأبطال لهجوم من جيش من التكفيريين مسلحين بسلاح ثقيل وأفشلوا مخططهم للاستيلاء على الكمين ورفع علمهم الأسود عليه، خسرنا عددًا من رجالنا الأبطال على رأسهم القائد البطل أحمد منسي ومعاه ضباط وجنود شباب زي الفل وأبطال بمعنى الكلمة أمثال عمر شبراوي وحسنين ومحمد صلاح وخالد دبابة والمجند البطل على علي وغيرهم، وكان عزاؤنا الوحيد أنهم بإذن الله شهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأبطال بمعنى الكلمة، وأنهم وزملاءهم قتلوا عددًا كبيرًا من التكفيريين أكبر بكتير من شهدائنا، والشرف والبطولة والشهادة بإذن الله لأبطالنا اللي بيدافعوا عن الحق وعن الأرض.. واتكتب عمر جديد لأبطال اتصابوا وربنا شفاهم أمثال الرائد سباعي والمجند خالد علي موسى والبطل تايسون وغيرهم، الأسماء كتير ما بين شهداء ومصابين ربنا شفاهم فيما بعد وغيرهم لم يصابوا ولكن كلهم كانوا أبطالًا صنعوا تاريخًا وكتبوا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولة وحب الوطن".

وكتب تامر رءوف من أمام قبر منسي: "تعظيم سلام يا مصريين، أنت الآن في حضرة سيدي الشهيد، أهل الجنة ذكرى استشهاد الأبطال، "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".. سلام عليكم حضرة السادة الشهداء في جنات العلي القدير في مقعد صدق عند مليك مقتدر طبتم وطاب مكانكم فأنتم أحياء ترزقون فرحين مستبشرين بفضل الله عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم شهيدك يا مصري، شهداؤنا أسيادنا وتاج رأسنا".

وكتب ياسر الهضيبي: "قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟، منسي بقى اسمه الأسطورة، إيه، من أسوان للمعمورة، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟، شبراوي وحسنين عرسان، نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟، خالد مغربي دبابة، بطل وجنبه إحنا غلابة وقالوا إيه؟، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟، العسكري علي من الشجعان، مات راجل وسط الفرسان قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟، أبطالنا في سينا، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟ طيرانا فوقينا، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟، حاميين أراضينا، قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه؟، والدور جه علينا، الذكرى السادسة لرحيل أجدع رجالة".

وكتبت سوسن محمود: "في ذكرى ملحمة البرث، تضحياتكم لم تذهب سُدى، سيناء التي تطهرت، من دنس الإرهاب وتعطرت بدماء الشهداء وتزينت برياحين الجنة، تعيش بفضل الله وتضحياتكم، في أمن وأمان، وامتدت لها يد التطوير والعمران، أحمد منسي والذين معه، المجد للشهداء".