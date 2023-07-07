ينطلق 13 يوليو.. التفاصيل الكاملة لمهرجان العلمين الجديدة 2023

تصدر وسم "مهرجان العلمين الجديدة 2023" تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر، اليوم الجمعة، وذلك قبل انطلاقه بأيام، إذ من المقرر أن يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 26 أغسطس المقبل.

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ويقدم موقع "الدستور" تفاصيل عن أنشطة مهرجان العلمين الجديدة 2023، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في المنطقة العربية، من خلال السطور التالية: