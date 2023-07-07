ينطلق 13 يوليو.. التفاصيل الكاملة لمهرجان العلمين الجديدة 2023
تصدر وسم "مهرجان العلمين الجديدة 2023" تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر، اليوم الجمعة، وذلك قبل انطلاقه بأيام، إذ من المقرر أن يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 26 أغسطس المقبل.
ويقدم موقع "الدستور" تفاصيل عن أنشطة مهرجان العلمين الجديدة 2023، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في المنطقة العربية، من خلال السطور التالية:
- يضم عددًا من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية
- يضم عددًا كبيرًا من نجوم المنطقة العربية في كل المجالات.
- يضم 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي مثل "عرض الأزياء العالمية"
- يتضمن سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والنجوم العالميين.
- يشهد المهرجان بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات
- إقامة بطولة ترياثلون، سباق ثلاثي بطولة بادل عالمية
- عروض للطائرات وبطولة للتجديف، وسباق للسيارات
- يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.