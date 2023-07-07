تعرف على أبرز المستجدات الرعوية في كنيسة الروم الاأرثوذكس بأفريقيا

تشهد كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر وأفريقيا، بعض المستجدات الرعوية الهامة فبمتابعة المتروبوليت مكاريوس مطرانية نيروبي وسائر كينيا، تمم الأب أنتيباس أوديامبو معمودية طفل في منطقة نجاندو.

جدير بالذكر أن الأب أنتيباس أوديامبو أسس مدرسة نجاندو الأرثوذكسية المسيحية ومركز التعلم المجتمعي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. تتوافق المدرسة مع معايير وزارة التعليم الكينية ولكنها تدمج أيضًا تعاليم الدين المسيحي الأرثوذكسي كجزء من المناهج الدراسية.

عانى الأب أنتيباس وطلابه ومعلموه وطاقمه من العديد من الصعوبات على مدار العشرين عامًا الماضية أو نحو ذلك، واضطروا إلى إعادة البناء مرة واحدة على الأقل بعد أن استولت شركة السكك الحديدية الكينية وشركات الطاقة الكينية على أراضيهم وتدميرها. بفضل الله، تمكن من نقل المدرسة التي استمرت في خدماتها التعليمية.

كما تم تعميد إثنان وثمانون موعظًا في إبراشية أوغندا، حيث ترأس القداس الإلهي المتروبوليت يرونيوموس مطران كمبالا (أوغندا)، في كنيسة القديسَيْن كوزماس وداميانوس، رعية كيتي، بمناسبة عيد القديسَيْن العادمي الفضة.

وتحدث نيافته عن الأطباء العادمي الفضة الذين، بقرابينهم، خففوا من أمراض إخوانهم من البشر.

في نفس اليوم، وبمباركة المتروبوليت إيرونيموس، أجرى راعي الكنيسة الأب جورجيوس لول والأب دانيال كيووانو معمودية 82 موعوظًا.