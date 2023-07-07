ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على أبرز المستجدات الرعوية في كنيسة الروم الاأرثوذكس بأفريقيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشهد كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر وأفريقيا، بعض المستجدات الرعوية الهامة فبمتابعة المتروبوليت مكاريوس مطرانية نيروبي وسائر كينيا، تمم الأب أنتيباس أوديامبو معمودية طفل في منطقة نجاندو.

جدير بالذكر أن الأب أنتيباس أوديامبو أسس مدرسة نجاندو الأرثوذكسية المسيحية ومركز التعلم المجتمعي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. تتوافق المدرسة مع معايير وزارة التعليم الكينية ولكنها تدمج أيضًا تعاليم الدين المسيحي الأرثوذكسي كجزء من المناهج الدراسية.

عانى الأب أنتيباس وطلابه ومعلموه وطاقمه من العديد من الصعوبات على مدار العشرين عامًا الماضية أو نحو ذلك، واضطروا إلى إعادة البناء مرة واحدة على الأقل بعد أن استولت شركة السكك الحديدية الكينية وشركات الطاقة الكينية على أراضيهم وتدميرها. بفضل الله، تمكن من نقل المدرسة التي استمرت في خدماتها التعليمية.

كما تم تعميد إثنان وثمانون موعظًا في إبراشية أوغندا، حيث  ترأس القداس الإلهي المتروبوليت يرونيوموس مطران كمبالا (أوغندا)، في كنيسة القديسَيْن كوزماس وداميانوس، رعية كيتي، بمناسبة عيد القديسَيْن العادمي الفضة.

وتحدث نيافته عن الأطباء العادمي الفضة الذين، بقرابينهم، خففوا من أمراض إخوانهم من البشر.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏طفل‏‏

في نفس اليوم، وبمباركة المتروبوليت إيرونيموس، أجرى راعي الكنيسة الأب جورجيوس لول والأب دانيال كيووانو معمودية 82 موعوظًا.

 

 

الروم الارثوذكس أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس أبرشية الروم الأرثوذكس احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات: توفير 15 ألف فرصة عمل بعد توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

تعرف على الفرق المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني

كيف شكّل هجوم كمين البرث تحولًا فى مواجهة الإرهابيين؟

رقص أحمد سعد ومحمد صلاح على نغمات "إيه اليوم الحلوة ده" و"وسع وسع" (فيديو)

فتح الله فوزي: مبادرة «مصر- لبنان إلى إفريقيا» فرصة لتحقيق التكامل العربي الإفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى