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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شبورة صباحًا ومعتدل ليلًا.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كل الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 33 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 23

دمياط 32 22 

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 29

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 37 23

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28 

رأس حدربة 33 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 29

الوادى الجديد 40 26

أبوسمبل 40 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 44 30 

الرياض 45 30

المنامة 40 33

أبوظبى 44 31

الدوحة 41 32

الكويت 49 34

دمشق 37 19

بيروت 29 25

عمان 31 20

القدس 30 20

غزة 29 25

بغداد 44 30

مسقط 35 32

صنعاء 31 17

الخرطوم 38 27

طرابلس 35 27

تونس 42 26

الجزائر 30 23

الرباط 27 17

نواكشوط 31 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 27 16

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 30 22

نيودلهى 30 26

جاكرتا 31 24

بكين 36 23

كوالالمبور 31 24

طوكيو 31 24

أثينا 34 23

روما 35 21

باريس 29 17

مدريد 33 19

برلين 31 16

لندن 26 15

مونتريال 29 21

موسكو 24 14

نيويورك 30 22

واشنطن 32 23

أديس أبابا 22 14

إرتفاع الموج الأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية وجنوب سيناء الرياح السطحية الحرارة المتوقعة غدا الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى الظواهر الجوية العظمى الصغرى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية

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