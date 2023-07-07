85 محضر إشغال طريق خلال حملة بشوارع بني مزار في المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

من جهته، أوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، نفذّت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الحملة بشارعين من أكبر شوارع المدينة الحيوية والمهمة بالمدينة لتوفير السيولة المرورية وحركة المواطنين بهذه الشوارع.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن مايكل حليم، رئيس حي جنوب المدينة، شن حملة بالتعاون مع إدارة الإشغالات والإزالات لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة أسفرت عن تحرير ٨٥ محضر إشغال منها ١٢ محضر إشغال و ٨ محاضر ضبط إشغال طريق و٦٥ إزالة إدارية بشارع بورسعيد والعاشر من رمضان، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية تكثف من حملات رفع إشغالات المحلات التجارية والباعة الجائلين وكل محاولات التعدي على حرم الطريق العام والتي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والحركة المرورية وتسبب ظاهرة الزحام والاختناق المروري، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بكل شوارع أحياء المدينة يوميًا؛ لتطبيق القانون وتوفير السيولة المرورية والقضاء على ظاهرة الزحام وتسهيل حركة المواطنين.

WhatsApp Image 2023-07-07 at 3.03.09 PM (1)

WhatsApp Image 2023-07-07 at 3.03.09 PM