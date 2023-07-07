زراعة 10 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بنصر النوبة في أسوان

نفذّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، بقيادة صابر حسين، أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على مساحة 300 م2، وذلك بمجلس قروي وادي خريت، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة في التعدي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بالتوازي مع مواصلة الوحدة المحلية أعمال زراعة 10 آلاف و165 شجرة متنوعة، ما بين أشجار مثمرة وأشجار ظل بنسبة 97.5% من المستهدف وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة "100 مليون شجرة".

وفي نفس السياق، نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، حملة استهدفت رفع 127 حالة إشغال، مع تحرير 7 محاضر إشغال طريق وذلك بمناطق وشوارع السوق السياحى وأبطال التحرير وميدان المحطة بنطاق حي غرب المدينة برئاسة سحر مصطفى، وهو الذي تكامل مع القيام بأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة والقمامة بكميات وصلت إلى 12 طنًا، لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري المطلوب بكل أنحاء المدينة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لرؤساء الوحدات المحلية باستكمال الأعمال المتعلقة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولًا بأول، مع تكثيف أعمال النظافة العامة، والتطوير والتجميل والتشجير، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة الفورية لأي أعطال في شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.