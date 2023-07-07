مراسل "القاهرة الإخبارية": تركيا معترضة على انضمام السويد لحلف الناتو

قال سلامة عطا الله، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تركيا لا تريد انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وأضاف عطا الله أن تركيا جعلت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يقفون على قدم واحدة قبيل انعقاد قمة الناتو السنوية يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع: "من المفترض أن يزيد عدد الدول الأعضاء في الناتو من 30 إلى 32 عضوًا، حيث انضمت فنلندا ولم تنضم السويد ولا تزال الاعتراضات التركية قائمة".

وأشار إلى أن تركيا تريد الاستفادة من أزمة انضمام السويد إلى الحلف، متابعًا: "حتى إذا حصل رئيس الوزراء السويدي على وعد من أردوغان قبل انعقاد القمة فهذا لن يكون كافيًا لتصويت البرلمان التركي على انضمام السويد لحلف الناتو".

وأوضح أن الموافقة السياسية مشروطة بموافقة برلمانات جميع الدول الأعضاء على انضمام السويد للناتو، مضيفًا: "تبقى تركيا، والمجر ليس لديها اعتراض على انضمام السويد".