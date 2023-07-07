منسى والرفاق.. 6 سنوات على ملحمة البرث

تحل علينا اليوم، الذكرى السادسة لـ"ملحمة البرث" التي قادها أبطالنا المصريون لمواجهة العناصر الإرهابية بمدينة رفح في شمال سيناء، والتي تعتبر بمثابة معركة قوية قادتها القوات المسلحة لحماية تراب البلد.

حاولت العناصر الإرهابية مرارًا وتكرارًا السيطرة أو استهداف مناطق بشمال سيناء ولكن باءت محاولاتها بالفشل بوجود قواتنا لحماية الوطن من بطش جماعة الإخوان الإرهابية، ويعتبر مربع البرث ذا أهمية استراتيجية وأمنية، ومن النقاط التي تربط بين وسط سيناء من جهة رفح، والشيخ زويد من جهة أخرى.

بطولات لا تنسى.. 6 سنوات على ملحمة البرث

قاد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، معركة من أهم المعارك التي واجهتها قواتنا المسلحة للسيطرة على الأمن والسلام بمنطقة رفح في شمال سيناء، ليكتب أبطال "ملحمة البرث" أسماءهم بالذهب ويدونون أعمالهم النبيلة في كتب التاريخ تخليدًا لروحهم المجيدة لحماية الوطن لتتناقله الأجيال القادمة.

كان البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، بمثابة الأب الروحي للفريق الذي كان يعمل على حفظ الأمانة وهي سيناء، حيث سيطر رجال الكتيبة "103 صاعقة" بقيادة المنسي، على "منطقة البرث" للقضاء على المخططات الإرهابية وحماية تراب سيناء من هجمات العناصر الإرهابية.

واستطاع البطل الشهيد أحمد منسي، ومن معه، القضاء على عشرات من العناصر الإرهابية والتكفيرية في شمال سيناء، ومنهم قيادات مهمة داخل صفوف التنظيم الإرهابي، لحماية تراب البلد من هجمات الجماعات الإرهابية وأداء ما أقسم عليه.

وكان للشهيد البطل أحمد منسي، العديد من الأعمال الإنسانية وسط زملائه ليشهد الجميع على أخلاقه وطيبة قلبه، وفي نطاق عمله كان يتعامل وكأنه أخ للجنود وليس قائدًا يفرض الأوامر ويقوم بزيارة الضباط والجنود في قراهم ليطمئن عليهم وعلى أحوالهم، لينشر حالة فريدة وسط الكتيبة وينال حب الجميع.