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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إقبال الآلاف على دور العرض لمشاهدة "تاج" مع تامر حسنى

تاج
تاج

استطاع الفنان تامر حسني أن يحصد قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب أحداث فيلمه الجديد "تاج"، ليظهر ذلك بشكل كبير من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها جمهوره، بتواجده معهم في قاعات العرض السينمائي.

وأحدث حسني حالة نجاح كبيرة بفيلمه الجديد على المستوى الجماهيري، خاصة مع حصده أكثر من 230 مليون جنيه كإيراد دولي، بخلاف 28 مليون جنيه إيرادًا خاصًا بقاعات العرض السينمائي بمصر.

ونشر تامر حسني أكثر من مقطع فيديو وهو بصحبة جمهوره في عدد من دور العرض، حيث ظهر برفقة الآلاف من جمهوره بسينمات السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عن ظهور تامر بشخصياته بالفيلم داخل قاعات السينما وعلى شباك التذاكر، حالة حب شديدة بين حسني وجمهوره، الذين غنوا معه أغنيته الجديدة “هرمون السعادة” والتي حصدت ملايين المشاهدات منذ طرحها على مواقع الاستماع ويوتيوب، ليتصدر الترند طوال الأيام الماضية .

وأحدث تامر حالة كوميدية شديدة خلال تواجده في أماكن عرض فيلمه الجديد، خاصة بالحركات وطريقة ملابس الشخصيات التي قدمها في الفيلم، وسط صيحات جمهوره من مختلف الفئات العمرية.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى «تاج»، يكتشف أن لديه قوة خارقة تمكنه من فعل أمور غير طبيعية ويطير في الهواء ويخترق الجدران، وذلك في إطار مغلف بالإثارة والكوميديا وأيضًا الرومانسية.

فيلم تاج بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

بطولة تامر حسني النجم تامر حسني تاج بطولة تامر حسني تامر حسني هالة فاخر هرمون السعادة

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