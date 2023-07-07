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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 300 شاحنة و85 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 230 شاحنة و75 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 500 طن بضائع، 70 شاحنة، و10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس العبّارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و210 شاحنات.

ويشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وأيلة، ويستعد  ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة  السفينتين درة جدة وTrammo Marycam وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر  3700 راكب بموانيها.

مصر هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء موانئ

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