"مسجد البرث" يُخلد أسماء أبطال الملحمة.. هنا أكبر مساجد الشرقية

الهجوم على "مربع كمين البرث"، معركة خُلدت بدماء الجنود المصريين الذي دافعوا عن نقطة تمركزهم حتى آخر نقطة دم بقيادة الشهيد أحمد منسي في 7 يوليو عام 2017، وظل عالقًا في ذاكرة المصريين، كعرفان ببطولات الكتيبة 103 صاعقة ودفاعها عن أرض هذا الوطن.

إحياء ذكرى اليوم وتمجيد اسم "منسي" تنوع ما بين رسم البورتريه، الأعمال الدرامية والسينمائية والأدبية، أسرة الشهيد البطل كان لها دور أيضًا في تخليد ابنها ورفاقه، من خلال تشييد مسجد ومركز إسلامي كصدقة جارية على أرواح الشهداء الأبطال.

تفاصيل بناء المسجد:

مسجد وملحق به مركز إسلامي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الشهيد أحمد المنسي، على مساحة 6400 متر كحق انتفاع، تمت الموافقة على تخصيصها يوم 7 يوليو من عام 2019، في الذكرى الثانية لرحيل الشهداء.

وشُيد المسجد ليتسع لحوالي 10 آلاف مصلٍ وبه مصلى للسيدات، وسيكون من أكبر مساجد الشرقية من حيث السعة.

يذكر أن المسجد تم بناؤه بالجهود الذاتية من أسر الشهداء وأصدقائهم وزملائهم في دفعات القوات المسلحة، ويضم:



المركز الثقافي الإسلامي:

المركز الثقافي الإسلامى الملحق بالمسجد، يقوم بتقديم دورات ثقافية إسلامية وتوعوية للشباب والأطفال، ويعلمهم القيم والمبادئ الإسلامية وأسس الدين الإسلامي وزرع حب الخير ومساعدة الآخرين، والتواضع، التعاون، والتميز في العمل وهي الصفات تميزت بها شخصية الشهيد أحمد منسي.

من هو الشهيد أحمد منسي؟

الشهيد أحمد صابر منسي، ولد في مدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية عام 1978، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 من الكلية الحربية، ثم عمل ضابطًا بوحدات الصاعقة المختلفة.

قام الشهيد أحمد منسي بالخدمة لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال وهي وحدة العمليات الخاصة للصاعقة المصرية التابعة للقوات المسلحة.

التحق الشهيد "أحمد منسي" بأول دورة للقوات الخاصة المعروفة باسم الـ"SEAL" عام 2001، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.

ثم حصل على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية إعداد القادة والأركان العسكرية في القاهرة.

تولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامي حسنين الذي استشهد في شهر أكتوبر عام 2016، لتكون تلك الكتيبة متمركزة في قلب مدينة العريش في شمال سيناء.

واشتهر الشهيد عقيد أركان حرب "أحمد منسي"، بقيادته مع عدد من ضباط وجنود كتيبته بعدة حملات لتنفيذ القانون للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي كانت منتشرة في محافظة شمال سيناء منذ عام 2012.