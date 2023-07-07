بحضور جمعة وعبدالعال.. تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي بالقاهرة

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحى والإطعام والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك عقب أداء وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٤.

وثمن محافظ القاهرة مشروع صكوك الأضاحى والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين، مشيرًا إلى أن دفعة لحوم صكوك الاضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولي بالرعاية لتوسيع دائرة النفع على المواطنين.

ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية.

وكان أدى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بحضور ٤ وزراء في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.

