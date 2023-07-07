الشهيد أحمد منسى.. حكاية بطل قدّم روحه دفاعًا عن تراب الوطن

يصادف اليوم الجمعة 7 يوليو، الذكرى السابعة لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، أثناء مواجهته عناصر الجماعة الإرهابية بمنطقة البرث التي تقع في مدينة رفح بشمال سيناء.

ولد الشهيد البطل أحمد منسي في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية عام 2001، وحصل على الفرقة ذاتها من أمريكا عام 2006، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان في عام 2013، ثم تولى بعدها قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفًا للعقيد رامي حسنين، في عام 2016، والمتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء.

مسيرة البطل الشهيد أحمد المنسي

اشتهر البطل الشهيد أحمد منسي، بقيادته عدة حملات إنقاذ والمكونة من أفراد صاعقة بهدف القضاء على تنظيمات الجماعات الإرهابية في شمال سيناء لحماية الوطن من بطش الجماعة الإرهابية التي تسعى لتخريب البلد، ولكنه تصدى لهم بقوته وذكائه للقضاء عليهم، وعرضت مسيرته العسكرية في شمال سيناء بواقعة وفاته في مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة، تخليدًا لاسمه وتكريمًا على ما قدمه لوطنه.