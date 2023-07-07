تغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات إلى الأولى إرهاب استئناف طنطا بوادى النطرون

أصدر رئيس استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى قرارًا في يونيو الماضي رقم 24 لسنة 2023، بتغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.

إلى الدائرة الأولى إرهاب استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون على أن يشمل اختصاصها، كل قضايا الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على مستوى عموم دائرة محكمة استئناف طنطا "الغربية- المنوفية- القليوبية- كفر الشيخ".