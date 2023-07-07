"شباب دمياط" تجرى متابعة ميدانية لمشروع تدريب البطل الأوليمبى

نفذت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، بمركز شباب مدينة دمياط الساحة الشعبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، متابعة ميدانية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في العاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، لإعداد أبطال أوليمبيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية، حيث يهدف المشروع لإعداد أبطال أوليمبيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير عام المديرية.

في سياق متصل، أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن استمرار أنشطة المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا، حيث تواصل المراكز الرياضية فعاليات التدريب بالقرى الأكثر احتياجًا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.