وفاة شاب فى صالة جيم بالغربية.. لم يكن يعانى من أى شىء

اتشحت قرية تطاي مركز السنطة بمحافظة الغربية، بالسواد حزنًا على رحيل أحد شبابها، في أثناء ممارسته الرياضة داخل إحدى صالات الجيم الخاصة بالقرية.

تلقى العقيد أحمد الخولي، مأمور مركز السنطة، إخطارًا من مستشفى السنطة المركزي، يفيد بوصول المستشفى جثة شاب يدعى مؤمن أحمد الكلاوي، 22 عاماً، يقيم بقرية تطاي دائرة القسم، مصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية ووصل المستشفى متوفى.

وتبين من التحريات المبدئية التي أجرتها مباحث السنطة بقيادة الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث مركز شرطة السنطة، أن الشاب لقي حتفه أثناء ممارسته الرياضة في إحدى صالات الجيم الخاصة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، وكان بصحبة مجموعة من الشباب جميعهم في بداية العشرينيات من أعمارهم يؤدون ألعابهم في الجيم بصفة دورية شبه يومية، إلا أن الشاب المتوفى شعر بهبوط شديد وأكد الجميع أنه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، والتي قررت التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة والاطلاع عليه، وكلفت مباحث مركز السنطة، بسرعة عمل التحريات الكاملة حول الواقعة.

من جهته قال خالد النجار، أحد أهالي القرية وصديق الشاب المتوفى، إن صديقه توفاه الله ولفظ أنفاسه إثر توقف القلب نتيجة هبوط حاد أثناء ممارسة الرياضة في صالة الجيم بقرية تطاى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية ولم تفلح محاولات أصدقائه لإسعافه، وأنهم وصلوا المستشفى وهم يعلمون أنه توفي.