الكتائب تتوعد برد قوى.. "القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل استشهاد شابين فلسطينيين فى نابلس

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، تطورات الأوضاع في نابلس بعد استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الشهيدين ينتميان إلى كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأضافت أن قوة عسكرية خاصة اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس، صباح اليوم، ثم حدث اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين، وتم محاصرة منزل، واعتلت القوات أسطح المنازل، ثم قامت قوات الاحتلال باغتيال الشهيدين، واعتقال 3 آخرين.

وتابعت: "تم تشييع جنازة الشابين من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس"، موضحة أن كتائب أبوعلي مصطفى أكدت أن هذا الاغتيال لن يمر مرور الكرام، وسيكون هناك رد على جنود قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن تشييع جثماني الشهيدين كان في صلاة الجمعة، وكانت هناك هتافات منددة بعملية الاغتيال من قبل أبناء مدينة نابلس.