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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: أوروبا ستصنع أسلحة متطورة لدعم أوكرانيا والتأكد من هزيمة بوتين

جريدة الدستور

علّق جمال قارصلي، الباحث السياسي وعضو البرلمان الألماني السابق، على تخصيص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو لصناعة الذخيرة والصواريخ بشكل عاجل.

وقال الباحث السياسي وعضو البرلمان الألماني السابق، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أوروبا ستصنع أسلحة متطورة أكثر لدعم أوكرانيا والتأكد من هزيمة بوتين، وأكد أن تخصيص 500 مليون يورو يأتي في إطار التصعيد على الجبهة في أوكرانيا.

- وزراء الدفاع لدول "الناتو" اجتمعوا مع 20 شركة لتسريع تصنيع الأسلحة

وأضاف "قارصلي" أن وزراء الدفاع لدول "الناتو" اجتمعوا مع 20 شركة لتصنيع الأسلحة؛ لكي يتم دفع مبالغ التصنيع بسرعة بسبب وجود جفاف وقلة في الذخيرة.

وتابع: "تم الاتفاق على ذلك، وواضح أن الأمور تسير في اتجاه التصعيد، كذلك الولايات المتحدة تريد منح أوكرانيا قنابل عنقودية مُحرمة لاستخدامها في ضرب الخنادق التي حفرها الجيش الروسي ويتحصن بها الآن".

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب استنزاف ولن تنتهى بسرعة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الذخيرة الموجودة لن تكفي، والأمر يحتاج إلى ذخيرة وصواريخ أكثر.

بوتين ​​​فلاديمير بوتين أوكرانيا الحرب الروسية الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية جمال قارصلي

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