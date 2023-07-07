الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.. تبدأ السبت المقبل

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على الإنترنت وخاصة محرك البحث العالمي “جوجل” عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم، مع اقتراب الشركة المصرية للاتصالات من إصدار الفاتورة الجديدة يوليو 2023 السبت المقبل 15 يوليو.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

يرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم ، وكيفية سدادها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شركة we

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدر فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، على أن يتم اتاحتها للسداد لمدة شهر بدون أي غرامة تأخير والتي تنتهي يوم الإثنين 15 أغسطس المقبل.

تبدأ الشركة بعدها في تحويل خط العميل إلى وضع الاستقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدني أو 1.5 % كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة 1571 سنترالا، من الثامنة صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا، بالإضافة إلى 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا https://billing.te.eg

- إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.