ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ استثمار: "حياة كريمة" تستهدف تغيير نمط وأسلوب معيشة المواطنين بالقرى (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مبادرة "ابدأ" ستستفيد كثيرًا من مبادرة "حياة كريمة"، لأن الأخيرة الهدف منها تغيير نمط وأسلوب معيشة المواطنين في القرى والنجوع.

وأضاف "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المبادرة تستهدف أكثر من 60 مليون مواطن، أي ما يقترب من 60% من تعداد الشعب المصري.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن حجم المساندة للمبادرة ليس على مستوى الرئاسة أو الحكومة، وإنما على مستوى الشعب، وهي مسألة هامة للغاية، خاصة أن مبادرة "حياة كريمة" تخلق طريقة تفكير مختلفة للمواطن.

 

- تطبيق المبادرات الرئاسية يأتي بسواعد المصريين

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن تطبيق المبادرات الرئاسية يأتي بسواعد المصريين، وبالتالي نحن نتحدث عن أجيال سوف تتعلم مهارات جديدة وحرف جديدة تكون نواة لقاعدة إنتاجية مهمة.

وتابع، مبادرة "ابدأ" ستكون فرص نجاحها مرتفعة، لأنها تعتمد على عناصر كثيرة من بينها العنصر البشري، ولكننا نواجه مشكلة في العجز المزمن في الميزان التجاري، حيث أنه مازال هناك فجوة بين الاستيراد والتصدير، وتصل في بعض الفترات بما يقترب من 40 مليار دولار.

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة تغيير نمط أسلوب معيشة المواطنين معيشة هشام ابراهيم الدكتور هشام إبراهيم

مواد متعلقة

جمال رائف: "حياة كريمة" تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزها ابدأ ورواد النيل.. "إكسترا نيوز" ترصد أهم المبادرات الاقتصادية (فيديو)

كاتب صحفى: "حياة كريمة" أيقونة المبادرات الرئاسية انطلاقًا مع الجمهورية الجديدة (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد مشروعات "حياة كريمة" فى الجيزة (فيديو)

رجاء الجداوى.. ملكة الأناقة

مجلس الجامعة العربية يرفض الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه

بث مباشر من موقع عملية الدهس فى تل أبيب

"الري": التحدي الأكبر للدولة هو محدودية الموارد المائية (فيديو)

الأكثر قراءة

حصاد الأرز.. أصحاب محلات يكشفون لـ"الدستور" أسباب انخفاض الأسعار

رئيس البرازيل ينتقد تعيين أنشيلوتى مدربًا لراقصى السامبا

تحرك برلماني عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

غريق فى شاطئ الغرام بمطروح

ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة نارية فى مدينة نصر

إجراء جديد فى واقعة قتل عامل لزوجته بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين