أستاذ استثمار: "حياة كريمة" تستهدف تغيير نمط وأسلوب معيشة المواطنين بالقرى (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مبادرة "ابدأ" ستستفيد كثيرًا من مبادرة "حياة كريمة"، لأن الأخيرة الهدف منها تغيير نمط وأسلوب معيشة المواطنين في القرى والنجوع.

وأضاف "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المبادرة تستهدف أكثر من 60 مليون مواطن، أي ما يقترب من 60% من تعداد الشعب المصري.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن حجم المساندة للمبادرة ليس على مستوى الرئاسة أو الحكومة، وإنما على مستوى الشعب، وهي مسألة هامة للغاية، خاصة أن مبادرة "حياة كريمة" تخلق طريقة تفكير مختلفة للمواطن.

- تطبيق المبادرات الرئاسية يأتي بسواعد المصريين

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن تطبيق المبادرات الرئاسية يأتي بسواعد المصريين، وبالتالي نحن نتحدث عن أجيال سوف تتعلم مهارات جديدة وحرف جديدة تكون نواة لقاعدة إنتاجية مهمة.

وتابع، مبادرة "ابدأ" ستكون فرص نجاحها مرتفعة، لأنها تعتمد على عناصر كثيرة من بينها العنصر البشري، ولكننا نواجه مشكلة في العجز المزمن في الميزان التجاري، حيث أنه مازال هناك فجوة بين الاستيراد والتصدير، وتصل في بعض الفترات بما يقترب من 40 مليار دولار.