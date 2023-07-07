توريد 129% من كميات القمح المستهدفة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣، والذي بدأ إبريل الماضى ويستمر حتى أغسطس المقبل، حيث تلقت تقريرًا أشار إلى وصول الكمية الموردة بالشون حتى الأمس قد بلغت ٦٠٣٥٣ طن و١٤٤ كجم، بتجاوز نسبة المستهدف لهذا العام بما يعادل ١٢٩.٧٨%.

ورفعت دمياط درجة الاستعداد قبل بدء الموسم وتنفيذ كافة التجهيزات لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح ٣١٠٠٢ فدان، ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى مديريتي الزراعة والتموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد والتأكد من سلامة التخزين.