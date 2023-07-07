فيلم "البعبع" يحقق مليونًا و300 ألف فى إيرادات ليلة الخميس

حقق فيلم "البعبع" للنجم أمير كرارة حالة نجاح كبيرة، بإيرادات جعلته في المركز الثالث على مستوى الإيرادات الكلية خلال أسبوع عرضه الأول، وتمكن العمل من تحقيق مبلغ مليون و300 ألف جنيه في عرض ليلة أمس الخميس.

وبهذا حقق الفيلم إيرادات كلية وصلت إلى 22 مليونًا و600 ألف جنيه، وهو رقم جيد على مستوى الإيرادات، بالإضافة إلى ملايين أخرى من التوزيع الخارجي، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 23 مليون جنيه مع عرضه اليوم الجمعة بدور العرض السينمائية.

- قصة الفيلم

الفيلم يتناول قصة مجرم تاب وحاول أن يسلك طريقًا مختلفًا عما يعيش فيه، لكنه يفاجأ مع خروجه من السجن بتدهور الأحوال من حوله ودخوله في معركة جديدة، ليقابل الصيدلانية ياسمين صبري التي تقدم دورًا جديدًا عليها تجد خلاله حالة قبول شديدة.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي