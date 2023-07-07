فحص 1069 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقًا للخطة المُعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بعزبة الألفى التابعة لمركز كفر سعد خلال يوميّ الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كل التخصصات الطبية ومعمل تحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، أنه خلال تلك القافلة، تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٦٩مواطنًا، حيث تم تحويل ٢٦ حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٤٠٢ تحليل معملي والكشف بالأشعة لعدد ٤٤حالة والسونار لـ١٦حالة.

وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رفع جودة الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي، واستجابة لمطالب المواطنين خلال لقائها بهم بزيارتها الأخيرة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط بتغطية هذا التخصص بالتأمين الصحي.

وأعلن فرع الهيئة بدمياط عن تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر بعيادة الطلبة بشطا لإجراء الفحوصات الخاصة بقاع العين وقياس النظر والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من الأحد المقبل.

كما سيتم إجراء عمليات حقن بمادة الليوسنتس داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

كما زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط، لمتابعة منظومة العمل بداخلها، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل وانتظارهم لساعات طويلة لإجراء الفحوصات المطلوبة.

وفى هذا السياق، كلفت المحافظ، فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط إداري للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج ٧ أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم عدد ١٣ طبيب متغيب اليوم، حيث قررت المحافظ، إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر، كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل.