إحالة تشكيل عصابي لسرقة هواتف المحمول فى المرج لمحكمة الجنح

أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطلين للمحاكمة إلى محكمة الجنح ، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المحمول.

كانت وحدة من مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملك وقيادة أحدهما" بحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولة المصدر".

وباستجواب قوات الأمن لهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.