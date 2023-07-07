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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

إيبارشية هولندا: الأنبا أرساني يشهد توقيع عقد شراء واستلام الكنيسة في مدينة بروج

الانبا ارساني
الانبا ارساني

أعلنت إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس، أن الأنبا أرساني أسقف هولندا شهد توقيع عقد واستلام الكنيسة في مدينة بروج في شمال بلجيكا وهي المنطقة التي يشرف عليها وتخدم الكنيسة 50 أسرة قبطية ويخدم فيها القمص موسى سرور.

وأضاف بيان للإيبارشية أن الأنبا أرساني أطلق على الكنيسة اسم “السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والقديس خريستوفورس والشهيد أبي سيفين مرقوريوس”.

حضر الاحتفال القمص متاؤس بشارة كاهن الكنيسة ولفيف من كهنة الإيبارشية وأعداد كبيرة من الشعب القبطي بهولندا وبعض الوفود من الكنائس الهولندية المختلفة لتقديم التهنئة.

الأنبا أرساني أسقف هولندا اسقف هولندا أسرة قبطية السيدة العذرا السيدة العذراء القديس يوسف النجار الشهيد أبي سيفين

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