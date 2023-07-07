بعد عدد من الدراسات الجديدة.. تعرف على فوائد وأضرار تناول الألياف على الجسم

قد تكون الألياف مجرد مفتاح لإدارة الوزن الصحي، وعند تناولها بنسب متوازنة تماما مع الكربوهيدرات تكون وجبات وأطعمة كاملة.

وحسب موقع Hindustan times فإنه تشير الأبحاث إلى أن الألياف يجب أن تأتي بنسب طبيعية متوازنة من إجمالي الكربوهيدرات في الطعام، وفي الواقع تؤثر أنواع معينة من الألياف على كيفية امتصاص الجسم للكربوهيدرات تماما وتخبر الخلايا بكيفية معالجتها بمجرد امتصاصها.

تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، كما أنه ينسق البيولوجيا الأساسية التي استفادت منها أدوية إنقاص الوزن الحديثة المكونة من المواد الفعالة Wegovy وOzempic، ولكن بطريقة طبيعية.

ويحول الميكروبيوم الألياف إلى إشارات تحفز هرمونات الأمعاء التي تكون هي الأشكال الطبيعية لهذه الأدوية وبدورها تنظم سرعة إفراغ المعدة، ومدى إحكام السيطرة على مستويات السكر في الدم، وحتى مدى شعور الشخص بالجوع، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الألياف مهمة ليس فقط لحركات الأمعاء لتكون مريحة، ولكن أيضا لضبط نسبة السكر في الدم وضبط الوزن والحفاظ على الصحة العامة.

الكربوهيدرات غير المغلفة: لسوء الحظ، فإن معظم الناس يحصلون على غالبية الكربوهيدرات من الألياف الطبيعية مثل الحبوب المعالجة الحديثة مثل الأرز الأبيض والدقيق الأبيض بالإضافة إلى العديد من الأطعمة فائقة المعالجة مثل بعض حبوب الإفطار السكرية والوجبات الخفيفة المعبأة والعصائر قد أزال هذه الألياف، وتأتي تلك الكربوهيدرات بشكل أساسي غير مغلفة ودون تعليمات للجسم حول المقدار الذي يجب أن يمتصه وكيف يجب أن يعالجها ولكن في الواقع 5٪ فقط من الناس يأكلون الكمية الموصى بها من الكربوهيدرات مع ما يكفي من الأغذية الطبيعية وبما توصي به الإرشادات بما لا يقل عن 25 إلى 30 جراما من الألياف يوميًا من الطعام.

نقص تناول الألياف يسبب الأمراض: قد لا يكون مفاجئا أن نقص الألياف يساهم في الإصابة بمرض السكري والسمنة، وتساهم أيضا على الأرجح في الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان وحتى الإصابة بمرض الزهايمر.

وتكون أحد الأساليب الشائعة للتخفيف من بعض الآثار الصحية السيئة للألياف المنخفضة والكربوهيدرات المكررة هو الحد من تناولهم، وتشمل هذه الأساليب الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، والكيتو، وباليو، وأتكينز، كل نظام غذائي يكون مختلفاً عن الآخر، في تناول كميات من الألياف والكربوهيدرات بطرق مختلفة.

هناك دعم علمي لفوائد بعض هذه الحميات، تظهر الأبحاث أن الحد من الكربوهيدرات يحفز الميتوزية، وهي عملية بيولوجية تحرر طاقة الجسم من احتياطات الدهون المخزنة فيه أثناء الجوع والتمارين الطويلة.

ويمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات الأشخاص أيضًا على إنقاص الوزن وتؤدي إلى تحسينات صحية في ضغط الدم والالتهابات.

ومع ذلك، قد يكون لبعض أنظمة للكيتو الغذائية آثار سلبية على صحة الأمعاء، ومن غير المعروف أيضًا كيف يمكن أن تؤثر على صحة القلب وبعض أشكال السرطان وحالات أخرى على المدى الطويل.

والأمر الأكثر إرباكا هو أن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيًا غنيًا بالكربوهيدرات من مصادر نباتية، ويكونوا مصابين بحمية البحر الأبيض المتوسط، يميلون إلى أن يعيشوا حياة أطول وأكبر.

وأضاف التقرير أنه قد يؤدي الحد من تناول السكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة إلى تحسين جوانب معينة من صحة التمثيل الغذائي، لأن هذه هي بعض من أكثر السعرات الحرارية هضما وامتصاصا بسهولة.

ولكن الطريقة الأكثر استدامة وشمولية لتحسين الصحة قد تكون زيادة نسبة الكربوهيدرات غير المعالجة والأكثر تعقيدا والتي يتم امتصاصها ببطء والتي تأتي مع عبواتها الطبيعية وتعليماتها السليمة وتكون تلك التي تحتوي على الألياف.

يمكن العثور على هذه الكربوهيدرات الطبيعية في الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات، تأتي بنسب من إجمالي الكربوهيدرات إلى الألياف التي نادرًا ما تتجاوز 10 إلى 1 وغالبا ما تكون من 5 إلى 1 أو أقل.

في المناسبات التي تتناول فيها الطعام بالخارج فكر في تناول مكمل الألياف مع وجبتك، فقد وجدت إحدى الدراسات التجريبية أن المكمل الذي يحتوي على مزيج من الألياف يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة في مستويات الجلوكوز في الدم والتي إذا كانت مرتفعة جدا يمكن أن تلحق الضرر بالجسم بمرور الوقت.

في حين أن جميع الألياف تقريبا مفيدة للصحة بشكل عام لدى معظم الأشخاص، إلا أنه لا تؤثر جميع الألياف على الجسم بنفس الطريقة، يساعد استهلاك مجموعة من أنواع الألياف المختلفة بشكل عام على ضمان وجود ميكروبيوم متنوع مرتبط بالأمعاء والصحة العامة.

لكن قد تمنع بعض الحالات الطبية تناول أنواع معينة من الألياف، على سبيل المثال، يمكن أن يكون بعض الأشخاص حساسين بشكل خاص لفئة واحدة من الألياف تسمى السكريات قليلة التخمير أو السكريات الثنائية أو السكريات الأحادية والبوليولات التي يتم تخميرها بسهولة في الجزء العلوي من القناة الهضمية ويمكن أن تساهم في ظهور أعراض متلازمة القولون العصبي مثل الانتفاخ والإسهال.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منها العديد من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الأنسولين ومسحوق الثوم ومسحوق البصل، بالإضافة إلى الأطعمة الكاملة بما في ذلك تلك الموجودة في أنواع البصل المختلفة ومنتجات الألبان وبعض الفواكه والخضروات.