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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الداخلة يكرم "هدى أشرف" الحاصلة على المركز الأول فى شهادة الدبلومات الفنية

رئيس مركز الداخلة
رئيس مركز الداخلة يكرم الطالبة هدي

قدم المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة التهنئة للطالبة هدى أشرف صفي الدين الطالبة بمدرسة موط الثانوية الزراعية في منزلها بقرية الهنداو لحصولها على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية.

 

يرافقه الدكتور محمد خليل رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة والسيد أحمد محمود حسنين مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة وصابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة وأحمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرى الهنداو ولفيف من القيادات التعليمية بالإدارة التعليمية بالداخلة وعدد من أهالي القرية.
 

وأعرب الطماوي عن سعادته البالغة بهذا التفوق والتميز ، والذى يعد فخرا لكل مواطن على أرض مركز الداخلة ، حيث إنها نموذج يحتذى به كل طلاب المركز ، مقدما الشكر لاهالى الطالبة الذين وفروا المناخ الملائم لتحقيق النجاح والتميز 

 

وأشاد بجهود الإدارة التعليمية بالداخلة وحرصها على إنجاح العملية التعليمية وتوفير المناخ التعليمي الجيد والمناسب لابنائنا الطلاب، متمنيا لها دوام التفوق والنجاح في مسيرتها العلمية.

 

رئيس مركز ومدينة الداخلة تقديم التهنة المركز الأول شهادة الدبلومات الفنية نموذج يحتذى به

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