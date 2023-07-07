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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لرصد حالات التعدي والإزالة الفورية المخالفة بالمهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته إلى النيابة العامة.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أوسامة القاضي محافظ المنيا، قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطارالجهود المبذولة في إزالة التعديات ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببني مزار ٩ حالات إزالة.

وقام أيمن يوسف، رئيس حي شرق وإدارة الإزالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية، بإيقاف حالة صب أعمدة لدور خامس علوي بمنزل مساحتة ٣٠٠ متر بتقاطع شارع مدرسة الأرقم مع شارع الحرية، وكذلك إيقاف حالة عمل جمالون بقطعة مساحتها ٤٥٠ متر بتقاطع شارع مستشفى طب العيون بالمحلج مع شارع الحرية، إلى جانب فك شدتين خشبيتين الأولى لسقف بالدور الثاني علوي بمنزل مساحتة ٢٢٥ متر بشارع مستشفى طب العيون، والثانية بالدور الأول العلوي بمنزل مساحتة ١٣٠ متر بطريق الدلايلة.

كما تمكن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج من إيقاف حالة تعدي بالحفر بمنزل داخل الحيز قبل الحصول على رخصة البناء، وتم ردم الحفر بالكامل كما أزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٥ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس وقرية بردونة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية الوحدة المحلية لقرى تلة، صفط الخمار، دمشير، حي غرب المدينة، تمكنت من رصد و إزالة ٥ حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة ٣,٥ قيراط تقريبًا، وذلك بحضور عماد محمود نائب رئيس المدينة، والمشرف على حي غرب المدينة، وبلال طه رئيس الحي، والحسيني شادي رئيس قرية تلة، ومحمد سميح صفط الخمار، ومحمد جابر دمشير وفني التنظيم والمتغيرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفبن.

وأكد تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أنه تم رصد وإزالة حالة تعدي على الأرض والتحفظ على معدات البناء بقرية بني موسى بمركز أبوقرقاص، وذلك خلال حملة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وأشرف الدسوقي رئيس الوحدة القروية ببني موسى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الوحدة المحلية بأبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز أبوقرقاص وبني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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