عمرو مصطفى: أغنية "بشرة خير" حققت 500 مليون دولار وتنازلت عن حقوقى فيها

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه يطالب بإعادة صياغة عقود المبدعين من شعراء وملحنين ومؤلفين مع شركات الإنتاج، مؤكدًا أنه يجب أن يكون المبدع على رأس الهرم الفني بدلًا من المنتج والمطرب.

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يريد عودة الموسيقى في مصر إلى ما كانت عليه، مؤكدًا أن أغنية "بشرة خير"، "تعيشني أنا وأهلي طوال العمر بتجيب فلوس.. حققت 500 مليون دولار.. وتنازلت عن حقوقي في الأغنية".

الأغنية تحقق الكثير من الأرباح

وأكد أن أغنية "يوم ورا يوم" حققت نجاحًا كبيرًا وصل لـ100 مليون مشاهدة ولم يتنازل على حقوقه بها، ناصحًا الفنانين الشباب بعدم التنازل عن حقوقهم، حيث إن الأغنية تحقق الكثير من الأرباح.