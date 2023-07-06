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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنان تامر حسني يحقق نجاحًا باهرًا مع فيلم "تاج" ويعيد القوة للسينما العائلية

فيلم تاج
فيلم "تاج"

يتألق الفنان تامر حسني في أحدث أعماله السينمائية "تاج"، حيث يقدم شخصية بطل خارق يحمل رسالة إيجابية للأسرة في هذا العمل الفني الذي يعيد المجد للسينما العائلية. يتميز الفيلم بتحقيق إيرادات هي الأضخم في موسم الصيف، محطمًا الأرقام القياسية لإيرادات السينما المصرية.

الفيلم ينقل الجمهور لعالم من الخيال والتشويق، حيث يتبع قصة بطل خارق يدافع عن العدالة والخير في مواجهة قوى الشر، بطريقة كوميدية، يستهدف "تاج" جميع شرائح المشاهدين من العائلات والأطفال، معززًا قيم المحبة والتكاتف.

يساهم هذا النجاح الكبير في استعادة القوة للسينما العائلية التي كانت قد فقدت بعض من شعبيتها في الفترة الأخيرة.

يعد "تاج" خطوة نحو تنشيط السينما المصرية والعربية في مواجهة المنافسة العالمية، حيث يحطم الفيلم حاجز الإيرادات ليصبح الأكبر في تاريخ السينما. يعكس هذا الإنجاز الكبير القدرة الكبيرة للفن والإبداع المحلي في تقديم عروض سينمائية جذابة ومبتكرة.

في المجمل، يعتبر فيلم "تاج" نقطة تحول مهمة في عالم السينما العائلية والمصرية على حد سواء.

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