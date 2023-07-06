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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة بعض المتعلقات ومبالغ مالية من داخل شقة بالساحل

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالساحل بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة بعض المتعلقات ومبالغ مالية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبلغ مالي) عقب قيامهما بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع.

الساحل حبس شخصين سرقة بعض المتعلقات مبالغ مالية

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