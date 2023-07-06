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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة" ترصد استعدادات انطلاق حفل مدحت صالح والأساتذة بالأوبرا (فيديو)

كواليس تجهيزات المسرح
كواليس تجهيزات المسرح الكبير

رصدت كاميرا شبكة تليفزيون الحياة الاستعدادات المكثفة، التي تشهدها أروقة دار الأوبرا المصرية لانطلاق أولى فعاليات المشروع الفني الكبير «الأساتذة» وأولى حفلات الفنان الكبير مدحت صالح، والذي يُنفذ بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وأجرى القائمون على حفل «الأساتذة ومدحت صالح»، استعدادات لوجستية، عبر تنفيذ الديكورات، وأعمال خشبية تعكس الطرب والفن المصري الأصيل، لتزين المسرح الكبير في دار الأوبرا خلال فعاليات حفل «الأساتذة»، والمُقرر انطلاقه مساء غد الجمعة في الثامنة والنصف مساءً.

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حفل «الأساتذة ومدحت صالح» حصريًا على الهواء مباشرة غدًا، وذلك في إطار اهتمامها بنقل الأحداث الفنية الكبرى، والمهرجانات والكرنفالات الفنية المختلفة، دعمًا منها لقوة مصر الفنية الناعمة، وللطرب المصري والعربي الأصيل.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح هى:  

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.

المسرح يرفع لافتة "كامل العدد" 

ومن المقرر أن يرفع المسرح الكبير خلال الحفل، لافتة كامل العدد، خاصة أنه قد نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها أتاحت من قبل إدارة الأوبرا التى أتاحت خاصية الحجز الإلكتروني، وشهد شراء التذاكر إقبالًا كبيرًا فور طرحها وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1510 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 760 جنيهًا.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0t7oGnNr22ekHqhiuvXrvtXXW6DH7R6LUhvgD3KtFwvYXUhcRrLFQYymWNjL83wAdl&id=100044390560721&mibextid=Nif5oz

الأساتذة ومدحت صالح الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الكبير مدحت صالح المسرح الكبير بالأوبرا تليفزيون الحياة

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