ضبط شاب يصور السيدات من أعلى السطح أثناء الاستحمام بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شابًا لقيامه بتصوير السيدات من أعلى سطح أحد العقارات أثناء الاستحمام داخل منازلهن فى مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من الأهالي، يفيد بضبطهم شابا أعلي سطح عقار يقوم بتصوير السيدات ومشاهدتهن أثناء الاستحمام داخل شققهن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على هاتفه المحمول، وبمواجهته بقيامه بالصعود فوق أسطح العقارات لمشاهدة السيدات أثناء الاستحمام، وتصويرهن بهاتفه المحمول وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.