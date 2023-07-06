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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأسبوع المقبل.. "حقوق إنسان النواب" تستعرض انجازاتها خلال دور الانعقاد الثالث

مجلس النواب
مجلس النواب

تستأنف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، لعرض إنجازات اللجنة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  علي مدار دور الانعقاد عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها فتح حوار شامل حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان، وذلك بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة،  عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة) مما يؤدى إلى صعوبة التنقل ومعاناتهم كحق من حقوق الإنسان.

يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ، والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ويأتي ذلك إلي جانب نظر الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.

لجنة حقوق الانسان مجلس النواب النائب طارق رضوان اللجنة البرلمانية الفصل التشريعي الثاني ثقافة حقوق الإنسان ذوي الإعاقة

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