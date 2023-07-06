اتحاد الكرة: 6 آلاف مشجع لحضور ديربى الأهلى والزمالك

أكد اللواء أحمد فوزي، مدير إدارة أمن الملاعب والمباريات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 13 يوليو الجاري، ستقام بحضور جماهيري بشكل طبيعي.

ويلتقي الأهلي والزمالك، الخميس 13 يوليو الجاري على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 31 المؤجلة ببطولة الدوري.

وكشف مدير إدارة أمن الملاعب باتحاد الكرة، عن إقامة مباراة القمة، بحضور 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف مشجع لكل فريق.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بانتصار الأهلي بثلاثية نظيفة على غريمه التقليدي.